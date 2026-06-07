「20歳ですか？」佐々木希、“デビュー20周年”記念イベントを開催！ 「20年かわいいってどうなってんねん」
俳優の佐々木希さんは6月6日、自身のInstagramを更新。“デビュー20周年”を記念するイベント開催を報告しました。
【写真】佐々木希、“デビュー20周年”！
コメントでは「20年間ただただずっと可愛いです」「念願のファンミ」「待望のFCイベント！」「人類で1番大好きです！」「20年かわいいってどうなってんねん」「20歳ですか？」「存在してくれてありがとうございます女神」「待ってました！」など歓喜の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐々木希、“デビュー20周年”！
「20年間ただただずっと可愛いです」佐々木さんは「この度、私のデビュー20周年を記念してイベントを開催することになりました！ タイトルは『のぞみCLUB』です」とつづり、2枚の写真を投稿。「20」の数字のバルーンを持ったブラウンのワンピース姿を披露しています。佐々木さんは「このイベントでは、いつも応援してくださる皆様に感謝の気持ちをお伝えできるよう、昨年から色々と準備をしております ぜひ遊びにきてくださると嬉しいです」と続けました。
「常に可愛いずっと可愛い」5日には、佐々木さんがデビューした2006年から現在までのモデルショットをスライドで公開している佐々木さん。佐々木さんの20年間をたどる投稿にファンからは「はーーかわいい」「全部がかわいい」「20年も推すことができて本当に嬉しい」「20年ずっと可愛くてこの先の20年も推します」「いつの時代も大好きで特別！」「ずっとかわいくて美人すぎる」「可愛い以外の言葉が出ない」「常に可愛いずっと可愛い」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)