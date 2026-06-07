畑岡奈紗が2差3位で最終日へ 山下美夢有16位、渋野日向子は18位
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦の第3ラウンドが終了した。日本勢は12人が決勝を戦っている。
【連続写真】畑岡はまるで“サスペンション” 強さの秘密は足にあった
メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗が4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と2打差のトータル4アンダー・5位タイに浮上した。山下美夢有はトータル1アンダー・16位タイ。渋野日向子は「74」を喫し、トータルイーブンパー・18位タイに後退した。神谷そらと桑木志帆は渋野と並ぶトータルイーブンパー・18位タイ。昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉はトータル2オーバー・25位タイ、古江彩佳はトータル3オーバー・34位タイにつけた。トータル6アンダー・首位タイに世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）、キム・セヨン（韓国）。トータル5アンダー・3位タイにはチョン・インジ（韓国）とジェニファー・カプチョ（米国）が続いた。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子オープン リーダーボード
畑岡奈紗のスイングをコマ送りで【写真】
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
ノースリーブドレスにブルガリをはめて 渋野日向子の華美なクリスマスドレス【写真】
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
【連続写真】畑岡はまるで“サスペンション” 強さの秘密は足にあった
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畑岡奈紗のスイングをコマ送りで【写真】
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