相田翔子、豪華な手作り晩御飯にネット衝撃「美味しそう〜」「ナイスですね」「なかなか食べない料理」
俳優・歌手の相田翔子が、4日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「タコスナイト」と手作り料理を披露。「先日 お友達と晩御飯どしよと話していたら うちは今夜はタコスにするよ〜と言っていたので お いいねー！と直ぐに真似っこしました」「牛ひき肉は少しスパイシーにして サルサと野菜とチーズを絡めてマイルドにコク深く仕上げました」などとつづった。ファンからは「美味しそう〜」「ナイスですね」「食べる機会なかなかない料理」などの声が寄せられている。
引用：「相田翔子」ブログ
【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「タコスナイト」と手作り料理を披露。「先日 お友達と晩御飯どしよと話していたら うちは今夜はタコスにするよ〜と言っていたので お いいねー！と直ぐに真似っこしました」「牛ひき肉は少しスパイシーにして サルサと野菜とチーズを絡めてマイルドにコク深く仕上げました」などとつづった。ファンからは「美味しそう〜」「ナイスですね」「食べる機会なかなかない料理」などの声が寄せられている。
引用：「相田翔子」ブログ