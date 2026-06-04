相田翔子

写真拡大

　俳優・歌手の相田翔子が、4日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回は「タコスナイト」と手作り料理を披露。「先日　お友達と晩御飯どしよと話していたら　うちは今夜はタコスにするよ〜と言っていたので　お　いいねー！と直ぐに真似っこしました」「牛ひき肉は少しスパイシーにして　サルサと野菜とチーズを絡めてマイルドにコク深く仕上げました」などとつづった。ファンからは「美味しそう〜」「ナイスですね」「食べる機会なかなかない料理」などの声が寄せられている。

引用：「相田翔子」ブログ