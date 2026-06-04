岐阜県の隣、富山県にある「富山きときと空港」。この空港の新たな愛称を「高山」や「寿司」にする案が浮上しています。

■赤字から脱却へ…将来は『高山・寿司空港』に？





富山の方言で「新鮮」などを意味する「きときと」が盛り込まれた『富山きときと空港』。10年以上この愛称が続いていますが、長年赤字が続く富山空港の再起をかけた策として、高山・寿司の2つのキーワードを盛り込む案が検討されています。





富山エアポートの岡田信一郎社長：「インバウンドに人気のある高山、そして寿司といえば富山の寿司、『高山』『寿司』を入れることによって、世界何十億人の方に対して認知度を上げていく」富山きときと空港から岐阜県高山市までは、直線距離で60キロほど。対して東海地方の空の玄関口・中部国際空港からはおよそ150キロと、富山空港からの方が断然近い距離です。

思い切ったようにも見える新たなキーワードに、富山の人は…。



富山県民ら：

「来やすくするため？便乗して富山も栄えるならいいですけど、でもちょっと寂しいかな」

「お寿司は有名だけど、高山は『うーん…』という感じやね」



と、賛否両論の声がある一方で、知事は…。

富山県の新田知事：

「私としては富山空港があくまで正式名称で、ここに『高山』や『寿司』とかを加えるという今回のご提案は、良い案ではないかなと」



近い将来、「高山寿司空港」といった新たな愛称が誕生するのでしょうか。

■岐阜県の江崎知事は「非常に良いことだと…」





外国人観光客も多い高山で話を聞いてみましたが、富山きときと空港を経由する観光客はあまりいない様子でした。

ニュージーランドから来た人：

「羽田空港から来た」



イスラエルから来た人：

「大阪の空港から来た」



客の8割が外国人観光客のホテルでは、期待が高まっています。

ワットホテル＆スパ飛騨高山の担当者：

「セントレアから来られて、岐阜・金沢などを経由して旅行されるお客さまが多いイメージです。高山へのアクセスが増えることで、観光業もより栄える形になれば良いかなと」



一方、高山市民は…。



高山市民ら：

「必要ないと思います。富山は富山、高山は高山なので」

「富山なのに高山というのも、ちょっと違和感があるかなと思う」



また、地元の観光協会は…。



飛騨・高山観光コンベンション協会の専務理事：

「富山空港から高山というアクセスの選択肢が増えるのはありがたいです。広域の連携がますます広がる、ふくらむんじゃないかという期待が一番強いです」



そして、高山市の名前が空港の愛称に加わることに、岐阜県の江崎知事は…。

岐阜県の江崎知事：

「岐阜県は空港がない県ですけど、空港に『高山』という名前がつくことによって、飛騨の方々がいいなと思っていただけるのであれば、われわれとしては非常に良いことだと思います」



この江崎知事の発言を、4日の会見で初めて聞かされたという富山県の新田知事は…。



富山県の新田知事：

「岐阜県さんや高山市さんに『あまりうれしくないよ』と言われたらどうしようかなと内心思っていましたが、江崎知事に前向きに受け止めていただいたという話を聞いて、（愛称変更の）障害は一つなくなったのかなと思います」

■全国にある“ユニーク”な名称の空港





鳥取空港は、名探偵コナンの作者・青山剛昌さんの出身地ということで、「鳥取砂丘コナン空港」と名付けられました。



大分空港は「大分ハローキティ空港」。当初は大阪・関西万博にあわせた期間限定でしたが、好評のため2027年3月まで延長されるということです。



石川県の「のと里山空港」は、世界で初めてポケモンとコラボし、7月7日から「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」になります。2024年の能登半島地震からの復興を支援するためで、3年間限定で空港の至る所にポケモンが出現します。レストランではオリジナルメニューも楽しめます。

こうした一方で、富山空港の利用者はピークのおよそ139万人から、2024年度は39.6万人と3分の1以下に減少し、赤字額は5.8億円にのぼっていて、2026年4月から運営が民営化されました。



そこで浮上した「高山」や「寿司」を空港名に入れる案ですが、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんによりますと、「北陸新幹線の開業で利用者が減少する中、インバウンド客の増加を狙っている」ということです。



現在、路線がある羽田空港から乗り継げば新幹線よりも便利で、外国人観光客に人気の飛騨高山に近いことをアピールすることで、利用者の増加につながるのではと話しています。