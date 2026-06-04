エミーラは、ピュアスポーツとモータースポーツ・シーンで偉大なる歴史を刻んできたロータスの伝統を継承したミドルクラスのMRスポーツ。空気の流れを連想させる機能的な造形を持ち、ラインアップは3.5L・V6スーパーチャージャー（406ps／420Nm）を搭載したV6、メルセデスAMG製2L直4ターボ（365ps／430Nm）を積む2.0、そして2.0のハイチューン版（406ps／480Nm）となるターボSEをラインアップする。今回は3モデルを一挙に試乗。それぞれの個性と魅力を探った。BEV化を促進するロータスの中でエミーラは唯一の純エンジンモデル。伝統のFRP製軽量ボディを持つハンドリングマシンの世界を紹介しよう。

エミーラならではの走りの世界を実感

エンジンが異なる3台の個性を体感

エミーラは、BEV化を促進するロータスの中にあって、ピュアスポーツの伝統を継承したエンジン車。パワーユニットをキャビン後方に搭載した本格派のMR2シーターである。メーカーは、エリーゼ、エキシージ、エヴォーラら歴代モデルの美点を継承しながら、ロータスの歴史において飛躍的な進化を遂げた存在と説明する。

今回、そのエミーラの3バリエーションを乗り比べる機会を得た。ドライブしたのは、2021年秋にローンチされたV6ファーストエディション（以下、FE）と、2022年にラインアップに加わった2.0FE、そして現在の最高性能バージョンとなるターボSEである。

この3モデルが選ばれたのは、エミーラならではの走りの世界を実感するとともに、エンジンが異なる3台の個性を体感するため。ちなみにファーストエディションは、名称から導入限定車と認識しがちだが、ロータスの場合、通常生産モデルという位置付け。ディーラーには在庫があり、購入が可能である。

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