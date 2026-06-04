将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。盤上では白熱の攻防が繰り広げられているが、ABEMAの中継番組では絶対王者の“強さのヒミツ”にまつわるユーモア溢れる裏話が披露され、ファンの話題をさらっている。

【中継】昼食でも“生野菜”を摂取した藤井棋聖（生中継中）

この日、中継番組に出演した加藤桃子女流四段（31）は、直近に行われたタイトル戦の打ち上げでのエピソードを披露した。たまたま藤井棋聖の近くの席に座る機会があったという加藤女流四段。将棋界の頂点に君臨する若き王者に対し、「藤井先生、何を食べたらそんなに強くなるんですか！」と、ファンならずとも誰もが気になる疑問を直球でぶつけたという。

普段から「ちょっとした質問にも優しく答えてくださる」という藤井棋聖に対し、加藤女流四段はさらに「どんな栄養素が必要ですか！」とグイグイ深掘り。すると藤井棋聖からは「お野菜を食べることが大事です」という真面目な回答が返ってきた。しかし、加藤女流四段の探求心はこれだけでは止まらず、「葉っぱ系ですか？根菜系ですか！？」と、まさかの角度から突っ込んだ質問を重ねた。

思わず「困っちゃう質問をしてしまった」と後悔しかけた加藤女流四段だったが、藤井棋聖はここでも全く嫌な顔を見せることなく「生野菜の方が用途が広いんじゃないですか？」と優しく切り返してくれたという。この一連のやり取りを聞いていた、同じく番組出演者の金井恒太六段（40）も思わず笑顔を浮かべ、「藤井棋聖の優しさがわかるエピソードですね」と深く頷いていた。

人気女流棋士のストレートすぎる質問と、王者の見事な“神対応”の裏話に、ABEMAの中継を見守っていた視聴者も爆笑。コメント欄には「ちゃんと野菜たべてえらい」「かわいい回答ｗ」「よし野菜食おう」「ありがたいお言葉」「ほのぼのエピソード」といったほっこりする声が殺到した。さらに「キノコ以外の野菜かなｗ」「野菜大事w」「サラダがええのか」「たしかに若者は野菜なかなか食べないから言うの大事だな」といった愛あるツッコミや感心のコメントも次々と寄せられ、緊迫した対局の合間に訪れた和やかなひとときに、大きな盛り上がりを見せていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）