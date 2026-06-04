ドンデコルテ小橋共作、わかりやすく調子に乗る オズワルド伊藤が指摘「全身ヴェルサーチで50万くらいかかってる」
お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。オズワルドの伊藤俊介から、この日の私服を指摘された。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
今が「旬」として同イベントに登場した小橋と伊藤。小橋は淡いブルー系のジャケットで登壇したが、伊藤から「小橋さんが今日入ってくる時に、全身ヴェルサーチで入ってきて。50万くらいかかってる」と明かされ、小橋は「今は違います。やっぱMSCさんのイベントに全身ヴェルサーチで来るのは、いやらしすぎるかなと思って。ちゃんと衣装に着替えさせていただいて」と慌てる場面も。
同キャンペーンでは、ココリコの田中直樹が体験した、岡山県瀬戸内市邑久町でのMSC認証取得カキ漁の現場の様子を収めた動画を公開。さらに、MSC認証取得漁業が漁獲対象とする魚種のうち、自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」が体験できる。期間は、きょう4日から7月3日まで。
イベントにはほかに、田中直樹、畠中悠、渡辺銀次、かけおち（青木マッチョ、赤木細マッチョ）が参加した。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
今が「旬」として同イベントに登場した小橋と伊藤。小橋は淡いブルー系のジャケットで登壇したが、伊藤から「小橋さんが今日入ってくる時に、全身ヴェルサーチで入ってきて。50万くらいかかってる」と明かされ、小橋は「今は違います。やっぱMSCさんのイベントに全身ヴェルサーチで来るのは、いやらしすぎるかなと思って。ちゃんと衣装に着替えさせていただいて」と慌てる場面も。
イベントにはほかに、田中直樹、畠中悠、渡辺銀次、かけおち（青木マッチョ、赤木細マッチョ）が参加した。