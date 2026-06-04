TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の主題歌を務めることが決定した。

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目として、7月31日に公開予定。

秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家が、“妖怪の国”に迷い込み、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる物語。ゲスト声優の伊藤沙莉、マユリカに加え、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら豪華実力派声優陣の出演も発表され、大きな期待と話題を呼んでいる。

主題歌となる「大人になったら」制作にあたり、TOMOOは「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」とコメント。

「大人になったら」は、7月29日にリリースが決定。Blu-ray、DVD盤には、2025年11月より開催されたTOMOO史上最大規模のホールツアー＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞より、ツアーファイナルである東京国際フォーラム ホールAのライブ映像を完全収録。さらに、店舗別オリジナル特典のラインナップも解禁された。

さらに、「大人になったら」の一部が聴ける映画の本予告映像も公開されている。野原一家の冒険と「大人になったら」のどこか懐かしくもワクワクするメロディが呼応しながら描かれる最新の予告映像となっている。

TOMOOは、11月より神奈川・大阪にて初のアリーナツアー＜TOMOO Arena Tour 2026＞を開催することが決定している。TOMOOがアリーナ公演を行うのは今回が初で、神奈川はぴあアリーナMMにて2日間、大阪は大阪城ホールにて開催される。





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TOMOOコメント全文

『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです。

映画からは、目に見えないものや隠れているものを想う心がたくさん伝わってきて、それは自分が普段から大事にしたい感覚とも重なる気がしました。

主題歌「大人になったら」は、そんなこの映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います。

しんちゃんたちの不思議な冒険と温かい物語を、この夏の思い出に、ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！

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■「大人になったら」

2026年7月29日（水）リリース

Blu-ray PCCA-06535 5,830円（税込）

DVD PCCA-06536 5,830円（税込）

CD PCCA-7058 1,320円（税込）

予約：https://tomoo.lnk.to/otonaninattara_CD 収録内容

[CD収録曲]

1.大人になったら

2.大人になったら - instrumental - [Blu-ray/DVD収録内容]

TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”@東京国際フォーラム 2026.02.28

01.高台

02.What’s Up?

03.あわいに

04.酔ひもせす

05.夢はさめても

06.コントラスト

07.Grapefruit Moon

08.雨粒をつけたまま

09.ベーコンエピ

10.餃子

11.ナイトウォーク

12.スーパースター

13.オセロ

14.Super Ball

15.エンドレス

16.Cinderella

17.Lip Noise

18.ハックルベリー・フレンド

19.Ginger

20.Present

21.Lullaby to my summer

22.ソナーレ

23.LUCKY ・店舗別オリジナル特典

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：クリアファイル

全国HMV/HMV&BOOKS online：スマホサイズステッカー

Amazon：メガジャケ（DEAR MYSTERIES HALLTOURライブフォト使用）

楽天ブックス：マルチケースW70×H115mm

セブンネットショッピング：缶バッジ

PCSC含むその他一般店：ポストカード TOMOO「大人になったら」特設サイト

https://tomoo-otonaninattara.ponycanyon.co.jp

■映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』 ・作品概要

公開時期：2026年7月31日（金）公開

タイトル：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』



原作：臼井儀人（らくだ社）／「まんがクレヨンしんちゃん.com」（双葉社）連載中

監督：渡辺正樹

脚本：中村能子



声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ

声の特別出演：伊藤沙莉 阪本（マユリカ） 中谷（マユリカ）



主題歌：TOMOO「大人になったら」（IRORI Records/PONY CANYON）



製作：シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社

配給：東宝

コピーライト：©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026



・ストーリー

ある夏の日、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。

ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！

しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くことになった野原家一同。人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！



「妖怪の国」に迷い込んだ最中、人間だとバレてしまったひろしとみさえは、うっかり“おしりだま”を取られてしまい妖怪の姿へ大変身！！

“おしりだま”を取られてしまったひろしとみさえは妖怪になるだけでなく、徐々に人間だった頃の記憶を忘れてしまうらしい・・・！さらに、翌日の【子の刻】までに“おしりだま”を取り戻さないと二度と人間に戻ることが出来ない！！



「妖怪の国」で野原家史上最大のピンチ⁉

しんのすけ達は、“おしりだま”を取り戻し、人間界へ戻ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！



・映画公式SNS

映画公式X（旧Twitter）：@crayon_official

映画公式Instagram：@shinchan_movie

映画公式TikTok：@shinchan_movie

映画公式HP：https://www.shinchan-movie.com/

・作品概要公開時期：2026年7月31日（金）公開タイトル：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』原作：臼井儀人（らくだ社）／「まんがクレヨンしんちゃん.com」（双葉社）連載中監督：渡辺正樹脚本：中村能子声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ声の特別出演：伊藤沙莉 阪本（マユリカ） 中谷（マユリカ）主題歌：TOMOO「大人になったら」（IRORI Records/PONY CANYON）製作：シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社配給：東宝コピーライト：©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026・ストーリーある夏の日、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くことになった野原家一同。人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！「妖怪の国」に迷い込んだ最中、人間だとバレてしまったひろしとみさえは、うっかり“おしりだま”を取られてしまい妖怪の姿へ大変身！！“おしりだま”を取られてしまったひろしとみさえは妖怪になるだけでなく、徐々に人間だった頃の記憶を忘れてしまうらしい・・・！さらに、翌日の【子の刻】までに“おしりだま”を取り戻さないと二度と人間に戻ることが出来ない！！「妖怪の国」で野原家史上最大のピンチ⁉しんのすけ達は、“おしりだま”を取り戻し、人間界へ戻ることができるのか？野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！・映画公式SNS映画公式X（旧Twitter）：@crayon_official映画公式Instagram：@shinchan_movie映画公式TikTok：@shinchan_movie映画公式HP：https://www.shinchan-movie.com/

■＜TOMOO Arena Tour 2026＞

2026年11月18日(水)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月19日(木)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月23日(月・祝)【大阪】大阪城ホール ▼チケット料金

全席指定：11,000円（税込） ▼チケット販売

ファミリーマート2次先行

5月29日（金）20:00 〜6月8日（月）23:59

購入枚数制限：1人4枚まで/複数公演申し込み可 ▼TOMOO Arena Tour 2026 特設サイト

https://tomoo-arena2026.ponycanyon.co.jp