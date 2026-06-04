RIOT MUSICが運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」と、CORSAIRが展開するブランド「Elgato」によるコラボレーション商品の販売が発表された。

「Stream Deck MK.2専用フェイスプレート＆プロファイルセット」全5種と、対応機種となる「Stream Deck MK.2」が、6月4日18時よりRIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて数量限定で販売される。

「Stream Deck」は、鮮やかなLCDキーを搭載した配信コントローラー。ボタンひとつでアプリの起動や各種アクションを直感的に実行できるデバイスとして、世界中のクリエイターに利用されている。

今回のコラボでは、Stream Deck MK.2本体に取り付けられるオリジナルデザインのフェイスプレートに加え、オリジナルアイコンパック、プロファイルパック（Win/Mac）、壁紙、スクリーンセーバーを含むデータパックがセットで販売される。販売モデルは、松永依織、時庭らんぜ、ミナミイズミ、朱名、メーメントヴァニタスの全5種。価格は各4,000円（税込）となっている。なお、本セットにStream Deck MK.2本体は付属しない。

あわせて、対応機種となるStream Deck MK.2もRIOT MUSIC OFFICIAL STOREで購入可能となる。15キー配列のクラシックキーモデルで、価格は23,000円（税込）。

また、Elgato Marketplaceでは、Stream Deck用オリジナルアイコンパックを単体で購入することもできる。価格は各1,500円（税込）で、販売パックはRIOT MUSIC OFFICIAL STOREと同じ全5種。なお、このアイコンパックはRIOT MUSIC OFFICIAL STOREで販売されるセットにも含まれている。