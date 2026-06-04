天童よしみ （C）ORICON NewS inc.

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　歌手の天童よしみが4日、自身のインスタグラムを更新。シールの店で1日店長を務めたことを報告した。

【写真】まさにガチ勢！シール帳を見せる天童よしみ

　天童は5月30日、ブーム最先端の地である原宿・竹下通りに近いショップに登場。実は、20年以上前からシール集めにハマり、自前のシール帳も持つ天童が集まった45人のお客さんとシール交換で交流していた。

　この日の投稿では「先日は　今注目されている人気のシール交換を原宿店で1日店長さんやらせて頂きました　子供さんから　大人の方まで 幅広く　可愛いシールブック見ながら凄いナァ　迫力が！私のシールも　旅路　かなり交換させて頂きました」とつづった。

　エプロン姿の天童には「かわいい〜」「参加したかった」などの反響が寄せられている。