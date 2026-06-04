元気いっぱいにじゃれて遊んでいた子猫が、突然動きを止めて…？驚くほど早い“電池切れ”に、笑顔になる視聴者さんが続出することとなりました。

多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で65万回再生を記録しており、「なにこの早技(笑)」「ホントに突然すぎるwww」「可愛すぎて反則でしょー」といったコメントが寄せられています。

【動画：元気いっぱいに遊んでいた子猫→動きが止まったと思ったら…『まさかの瞬間』】

元気いっぱいな子猫兄弟

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』に投稿されたのは、子猫ならではの可愛すぎる瞬間を捉えた動画。仲良く柱に向かってアタックをしているのは、保護子猫の兄弟「大」ちゃんと「豆」ちゃんです。

この日も元気いっぱいなふたりは、トコトコと自由にお部屋の探検を楽しみ始めたそう。大ちゃんが「ピャー」と愛らしい声で鳴きっぱなしな一方、豆ちゃんはマイペースに毛づくろいをしていたりと、性格の違いが面白いですね。

仲良く遊んでいたら…？

甘えるようにわざわざ隣にきて毛づくろいをする豆ちゃんに投稿主さんが寄り添っている中、体によじ登ってきたという大ちゃん。真っ直ぐ豆ちゃんのもとへたどり着くと、微笑ましい兄弟ニャンプロが始まったといいます。

ところが、ふと大ちゃんが離れていったその時。投稿主さんに優しく指先で触れられた豆ちゃんは、キュートなピンクの肉球をこちらに向けたままピタッと動きを止めたのだとか。これはもしやと、そーっと覗いてみると…。

驚きの早さでぐっすり

予想通り豆ちゃんは目を閉じていたそうで、なんというスピード寝落ち！思わず笑みがこぼれてしまう光景ですが、「そんな一瞬で！？」とツッコまずにはいられません。前足を下ろす仕草で起きたかと思いきや、投稿主さんが正面に回ってもすやすやと穏やかな寝息を立てていたといいます。

すぐ隣にいた大ちゃんもウトウトしており、こちらも時間の問題といったご様子。このままふたりはぐっすりとお昼寝タイムに突入するのでしょう。なんとも可愛らしい豆ちゃんと大ちゃんの電池切れなのでした。

投稿には「動きが止まるのが急すぎて笑った」「なんだこのかわいい生物たちはけしからん」「ピンクの肉球がめちゃくちゃ可愛い」「はや！飼い主さんの側で安心しきっているんでしょうね」「見てるだけで幸せになれる」「隣で添い寝したい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』では、保護活動をされている投稿主さんのもとで暮らす保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。大ちゃんと豆ちゃんの成長記録も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル (Park cat)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。