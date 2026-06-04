警察官になりすましてうその電話をかけ、約3800万円相当の金の延べ棒をだまし取ったとして、マレーシア国籍の男が逮捕されました。

【写真を見る】「口座が犯罪に使われていて調査が必要」警察官になりすまして女性から約3800万円相当の金の延べ棒をだまし取った疑い マレーシア国籍の男（42）を逮捕 「記憶にありません」と容疑を否認

逮捕されたのは住居不定・無職で、マレーシア国籍のチャン・テック・イー容疑者（42）です。

警察によりますと、チャン容疑者は2026年2月、あま市に住む女性（63）に対し、警察官などになりすまして電話をかけ、「口座が犯罪に使われており、犯罪への関与を確認するため、調査する必要がある」などとうそを言い、金の延べ棒1.4キログラム、時価約3800万円相当をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。

金融機関からの通報で事件が発覚。

調べに対し、チャン容疑者は「記憶にありません」と容疑を否認しています。