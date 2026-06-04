「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）

広島が１２球団最遅で交流戦１勝目、連敗を６で止めた。初回、坂倉将吾の右前適時打で先制、持丸泰輝が２点適時二塁打で続いた。先発・床田寛樹は粘りの投球で６回７安打１失点と要所を締めた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、初回の「坂倉の盗塁」を高評価した。

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交流戦初勝利は、好投手の伊藤から初回に３点を奪い主導権を握ったことが大きかった。評価したいのは、坂倉の盗塁だ。２死三塁から右前に先制打を放った坂倉は、ファビアンの打席で二盗を決めた。カウント２−２からランエンドヒットのサインだと思うが、相手バッテリーの警戒が薄く、思い切ったスタートで流れを引き寄せた。

坂倉が得点圏に進んだことで伊藤にプレッシャーがかかり、ファビアンが四球を選び、持丸が直球を右中間に２点適時二塁打とした。持丸も素晴らしいが、坂倉の盗塁が追加点をもたらしたと言っても過言ではない。

先発の床田もよく粘った。７安打を許し、二回以外は毎回走者を背負いながらも要所を締める投球を続けた。球が荒れてワンバウンドになる場面もあったが粘りの投球を見せてくれた。六回は併殺崩れもありピンチが広がったがよく踏ん張った。スライド登板の影響もなく、エースとしての経験と自信が感じられた。

七回以降の遠藤、ハーン、森浦も走者を出しながら強力日本ハム打線をよく抑えた。この勝利をきっかけに、波に乗っていってほしい。