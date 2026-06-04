巨人・阿部慎之助前監督が家庭内の暴行容疑で現行犯逮捕された件について、自民党の鈴木宗男議員が警察庁の姿勢を猛批判。賛否の声が噴出している。

【写真】息子と素振りやキャッチボールをする姿が目撃された阿部前監督

阿部前監督の逮捕に鈴木宗男議員が言及

阿部前監督は5月25日、自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、児童相談所からの通報で駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されていた。阿部氏は長女と次女のケンカを止めようと仲裁に入ったところ、言い返されて「カッとなった」などと供述している。暴行後、長女はチャットGPTに相談し児童相談所に通報。その後逮捕された阿部氏は26日午前0時すぎに釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。

「辞任会見では代理人によって長女からの手紙が読み上げられました。“殴られたということはありません”“ChatGPTに相談して児童相談所に相談したにもかかわらず、私自身の意向が聞かれることなく警察に通報されてしまった”“父が警察に連行される姿をみて、私は目前で泣き崩れてしまいました”と父親を擁護する内容です」（地方紙社会部記者）

阿部氏の暴行容疑及び監督辞任には世間からもさまざまな反応があり、監督復帰を求めるオンライン署名ページが「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」で発足。わずか数日で13万票が集まり、署名活動を終了している。

そして6月2日、鈴木宗男議員が参議院法務委員会にて阿部氏の件に言及。阿部氏の氏名や住所が明確であり、逃亡や証拠隠滅の恐れが低いにもかかわらず、現行犯逮捕に踏み切ったことに「それなりの社会的地位で知名度のある方でもある。任意同行だとか、身体拘束を伴わない選択肢や、別の捜査の進め方があったのではないか」と疑問を呈した。

逮捕の正当性は…

これに警察庁の山田好孝生活安全局長は、逮捕は現場の警察官の判断によるものと説明。また「被害者の安全確保を最優先に対応する必要がある」と、逮捕の正当性を述べた。

「鈴木議員は山田局長の言葉に納得せず、阿部氏の長女の手紙を引き合いに出して猛批判。“阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でない”“穏やかに済んでいる話を一方的に現行犯逮捕だという流れに私は考える。ちょっと行き過ぎてないか”と話し、今後も引き続きこの問題を追求していく姿勢を見せました」（前出・地方紙社会部記者）

この鈴木氏の発言には、世間から賛否の声が噴出。

《相手が誰であろうと、逮捕ラインに入ったから警察は仕事を遂行したにすぎないと思う》

《飲酒もあったそうだから、興奮状態を覚ますための逮捕でもあったのでは？》

《現場の警察官が強制的に引き離さないと危険だと判断したんだから、それが全てだよ》

《警察関係者からの情報リークならば、色んな意味で問題》

《子どもの心理的虐待を防ぐためという話もあったけど、親が目の前で逮捕された以上の心理的ショックはない。やはり現行犯逮捕はやりすぎでは？》

などと、さまざまな反響を呼んでいる。

現行犯逮捕は行き過ぎか妥当か――。いずれにしても、子どもの心のケアを優先して欲しい。