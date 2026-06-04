街中でよく見かける“段差スロープ”の利便性と法的な課題とは？

身近な生活道路や幹線道路沿いを歩いていると、戸建て住宅の駐車場や店舗の入り口などで、道路と敷地の間に生じる段差を解消するためのスロープが設置されている光景をよく目にします。

これらは一般的に段差スロープや駐車スロープ、あるいは乗り入れ／乗り上げブロックなどと呼ばれており、プラスチック製やゴム製、さらにはコンクリート製や鉄板のグレーチングなど、さまざまな材質のものが存在しています。

【画像】「えっ…！」放置はダメなの!? これが「駐車スロープ」です（全17枚）

ホームセンターの駐車場用品コーナーやカー用品店、インターネットの通信販売サイトなどで誰でも手軽に購入できるため、非常に広く普及しているのが実情です。

これらの段差スロープが設置される背景には、日々の生活における欠かせない利便性があります。自動車を駐車場に入れる際、段差があるとタイヤに大きな衝撃が走るだけでなく、車高の低い乗用車の場合はフロントバンパーや車体の底を擦ってしまう懸念があります。

段差スロープを設置すれば、こうしたクルマへのダメージを防ぎ、スムーズな入出庫が可能となります。

また、自動車のドライバーだけでなく、車椅子利用者やベビーカーを押す方、さらには荷物を運ぶ台車を使用する際にも、段差をなくすことで通行がしやすくなるという大きなメリットがあります。

しかし、このように生活を便利にし、一見すると周囲への配慮にも思える段差スロープですが、購入すること自体は自由であるものの、そのまま公道に常時設置し続ける行為は、道路法や道路交通法といった法律に抵触する可能性があるという点に注意が必要です。

多くの方が「みんなやっているから」「自分の家の前だから」という認識で設置しているかもしれませんが、そこには思わぬリスクと法的な課題が潜んでいます。

船橋市が発信した注意喚起！ 法律はどうなっている？

こうした状況に対し、各自治体も市民に向けた注意喚起を行っています。

直近では2026年6月1日に、千葉県船橋市が公式SNSを通じて「道路に物を置かないで！乗り上げブロックなどを道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています。道路の安全確保のため、皆様のご協力をお願いします。」と発信し、改めてルールの周知を図りました。

船橋市はさらに詳細な情報として、自宅や駐車場などの乗り入れのために出入口に乗り上げブロックやプラスチック製ステップ、鉄板などを置くことだけでなく、鉢植え等を置くことも道路法で禁止されているとホームページで案内しています。

具体的にどのような法律に関わってくるのかを確認してみましょう。

まず、道路法第43条の第2号では、みだりに道路に土石や竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることを禁止行為として定めています。

段差スロープを道路上に置くことは、まさにこの交通に支障を及ぼす物件を置く行為に該当すると解釈されています。

加えて、道路交通法第76条第3項においても、何人も交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないと規定されています。

さらに、これらの決まりには罰則規定も設けられています。道路法第102条の規定によれば、道路法第43条の禁止行為に違反した場合、その違反行為をした者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、道路を継続して使用する際に必要な道路法第32条の「道路の占用の許可」に関しても、段差解消ブロックは許可の対象物件には該当しないため、申請手続きを行っても道路上に私物を合法的に置き続けることはできない仕組みになっています。

事故につながる危険も！ SNSでは様々な声が

段差スロープの設置が問題視される最大の理由は、第三者を巻き込んだ交通事故につながるおそれがあるためです。

道路上に本来あるはずのない障害物が置かれている状態となるため、そこを通行する歩行者がつまずいて転倒したり、自転車やオートバイが乗り上げてバランスを崩したりする危険性が伴います。

過去には実際に痛ましい事故も発生しています。1999年8月、大阪府堺市内の国道において、原付バイクを運転していた大学生が店舗の前に設置されていた段差解消プレートに乗り上げて転倒し、後ろから走ってきた後続の自動車にはねられて死亡するという事故が起きました。

この事故では、お店の前の国道にプレートを設置していた飲食店の経営者が、道路交通法違反の容疑で書類送検され、のちに略式起訴されています。

今回の船橋市のSNS発信に対しても、ユーザーから多くのリアルな体験談や反響が寄せられました。

自転車の利用者からは「これ危ない、自転車で乗って、コケかけた」というヒヤリとした体験が報告されています。

また、悪天候時のトラブルとして「大雨の時これが流れていくの何回も見た！」「豪雨でプラスチック製の乗り上げブロックが道路の真ん中に流れ出てきて、道路支障していた」といった声も上がりました。

船橋市も指摘している通り、段差スロープによって雨水が側溝に流れるのをせき止めてしまい、適切な排水処理ができずに道路が冠水してしまう原因となることがあります。

さらに、「これ置くと落ち葉とか詰まって水捌け悪くなるんだよね。さらに土みたいなのが溜まってますます詰まる。草も生えてくるし」と、日常的な排水機能の低下や衛生環境への影響を指摘する声も見受けられました。

一方で、現状の販売環境に対する疑問の声も少なくありません。「普通にホームセンターで売ってるのも良くないと思う。そりゃ気軽に買って設置しちゃうよね。しっかり規制した方が良いと思う」という意見や、「使用者に周知するため、ホームセンター等の売り場に掲示してはいかがでしょう」といった、販売店側での注意喚起を求める具体的な提案も。

手軽に買えてしまう環境が、結果的に消費者のルール違反を助長しているのではないかという冷静な指摘と言えます。

また、今回の発信で初めて法律上のルールを知ったという方もおり、「うちの近所の人、こういうやつ使ってない時はちゃんと立てかけてる！ 一回一回置くのめんどくさそうなのになんでだろうと思ってたけど法律でダメだったんだ」と、ご近所の適切な対応の理由に納得する声もありました。

万が一、自分が設置した段差スロープが原因で事故が発生した場合、刑事上の責任を問われるだけでなく、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。

民法第709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められており、被害者が怪我をした場合の治療費や休業損害などを負担しなければならないケースも考えられます。

道路を正しく使うための「切り下げ工事」と現実的な対応策

それでは、自動車を駐車場に入れる際の段差に悩む場合は、どのように解決すればよいのでしょうか。

自治体が推奨する合法的な解決策は、歩道や縁石の形状を自ら変更する「切り下げ工事」を行うことです。

道路法第24条に基づき、事前に道路管理課などの自治体窓口へ申請して承認を得ることで、歩道の縁石を低くしたり、スロープ状に舗装し直したりする工事を実施することが認められています。

この切り下げ工事を適切に行えば、道路上に障害物を置くことなく段差を解消できるため、歩行者や自転車の安全を脅かすことも、雨水の流れをせき止めることもありません。しかし、この手続きには費用という課題が存在します。

工事にかかる費用はすべて申請者である個人の自己負担となり、道路の状況や工事の規模にもよりますが、一般的に数十万円程度の費用がかかると言われています。

SNS上でも、自費で高額な切り下げ工事を行うのは経済的に厳しいといった悩みの声が多く見受けられます。

また、車椅子ユーザーの方からは、段差スロープがなくなってしまうと歩道に上がれず通行できる道が制限されてしまうという切実な意見も寄せられており、法律のルールと現実のインフラ事情の間で悩ましい問題となっている一面もあります。

自治体の道路管理部門の担当者は過去の取材に対し、自宅や駐車場などの出入りが行いやすいように段差スロープを設置する行為は、歩行者がつまずいてケガをしたり、重大な事故を引き起こしてしまうおそれがあるため、非常に危険でありやめてほしいと呼びかけています。

兵庫県庁など他の自治体でも同様に、段差解消ブロック等を置かないよう呼びかけるとともに、すでに設置している場合は速やかに撤去するよう注意喚起を行っています。

船橋市では、現在設置してしまっている乗り上げブロックの処分について、家庭ごみとして不法投棄するのではなく、船橋市一般廃棄物協同組合などの適切な専門機関に相談するよう案内しています。

どうしてもすぐに切り下げ工事を行うことが難しい場合には、自動車を出入りさせるときだけ一時的にスロープを設置し、使用後は必ず個人の敷地内に片付けるといった、道路を占有しないための工夫が求められます。

自宅前に置かれた段差スロープが、思わぬ事故の原因に変わる可能性があるということを理解し、万が一のトラブルを未然に防ぐためにも、適正な手続きに基づいた切り下げ工事を検討するなど、一人ひとりが道路の安全確保に向けた行動をとることが求められています。