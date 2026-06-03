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Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
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open19:00 / start19:30
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