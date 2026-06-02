声優の津田健次郎さんが2日、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開予定）に登場する、新キャラクターの声を担当することが発表されました。

映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる、最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』は、大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物探しの冒険へ出発する物語。津田さんは物語の鍵を握る冒険家・ニャックル役の声を担当しています。

『それいけ！アンパンマン』のTVアニメ＆映画を通じて、今回が初参加となる津田さんは、「『アンパンマン』は当然知らない人はいない作品ですし、そこに一度も参加できていなかったので、このタイミングで『アンパンマン』に参加させていただけるというお話を聞いて、しかも劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当に嬉しかったですね。待望の『アンパンマン』出演だったので、本当に嬉しかったです」と心境を明かしました。

演じるキャラクターについて津田さんは、「とても落ち着いていて冷静で、冒険心にあふれていて、しっかりした大人と言いますかね。強さもありますし優しさもあるという、本当に魅力的な大人なキャラクターだなと思っております」と話しました。

また、アンパンマン役の戸田恵子さんや、ばいきんまん役の中尾隆聖さんたちとのアフレコ現場の様子について、「すごくいい現場に参加させていただいているなという気持ちでおりましたね。聞こえてくる声が本当に聞きなじみのある、安心感のある、なおかつ大先輩方なので本当に安定感のある素敵な声があちこちから聞こえてくるので、非常に得した気分でアフレコ現場で過ごしてました。皆さんしかもとても穏やかで優しい先輩方ばっかりなので、本当に楽しく和やかに過ごすことができました」と振り返りました。

そして、津田さんに好きなキャラクターを聞くと、「アンパンマンはもちろんなんですけど、本当に好きなキャラクターばっかりなんですけど、ばいきんまんですかね。ばいきんまんは面白いのでめげないし、でもそんなに悪いことはしないし、意地悪なところもありますけど、なんかこう“めげない強さ”みたいなところとか、やっぱりすごく好きですし」と明かしました。