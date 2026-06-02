マイル王ジャンタルマンタルが不在で、【２・５・０・８】（データは以降も過去１０年）のヴィクトリアマイル組もいない。上半期で最も難解なＧ１かもしれない。過去１０年で単勝１０倍以上が１着６回、２着５回、３着３回。３連単が発売されて以降、２１年すべてが万馬券決着と、歴史的にもひと筋縄ではいかない。

目が離せないのは、前走海外組の【２・４・２・１６】の数字だが、前走ダートは【０・０・０・５】、７歳以上でも【０・１・２・２６】で、ガイアフォースは相手までの評価が妥当か。前走国内組は、前走着順では目立った傾向はないが、前走人気で明暗がくっきり。前走で１〜４番人気が【８・５・８・５６】に対して、５番人気以下は【０・１・０・６０】。着順を落とした馬の逆襲はあるが、ステップレースの段階で人気を落としている馬は厳しい。故に、不当に人気を落とすであろう馬を探すことが高配当へつながる。

人気とともに実績の裏付けは必要。過去１０年で馬券対象になった３０頭のうち２２頭がＧ１ウィナー。残る８頭のうち５頭はＧ１連対があった。さらに３０頭中１９頭が前年出走していた“リピーター”だった。

穴狙いでシックスペンスを推す。前走の読売マイラーズＣは４番人気７着だったが、勝ち馬からは０秒４差。４走ぶりに芝に戻したが、ダートでの起用の間に南部杯で２着とＧ１級で結果を残した。府中のマイルは昨年の安田記念１２着以来だが、前年１６着から２４年２着のナミュール、７着から２１年１着のダノンキングリーがおり、懸念材料ではない。

また、３歳時の挑戦が少なく、リピーターの絶対数が少ない４歳のＧ１ウィナー、パンジャタワーも前走４番人気以内の条件をクリア。シックスペンスから絡めて狙いたい。