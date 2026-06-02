ラネットは、MVNOサービス「BIC SIM」において、ギガプランパッケージが割引になるなどの特典を用意した「BIC SIM感謝祭」を開始した。期間は6月30日まで。

MNPでギガプランパッケージが1300円

「ギガプランパッケージ割引」は、全国のBIC SIM取り扱い店舗の店頭において、他社からのMNPで対象プランを申し込むと、通常3280円のギガプランパッケージ代が1300円に割引されるキャンペーン。

対象となるのは、ギガプラン（10GB～55GB）の音声SIMまたは音声eSIM。Webからの申し込みや新規契約、2GBや5GBなど対象プラン以外での申し込み、店舗受け取りサービスの利用、プリペイドパックの利用などはキャンペーンの対象外となる。

「ぷっくりシール」やシムたんのキーホルダー当たる

「BIC SIMぷっくりシールプレゼントキャンペーン」も実施される。期間は6月13日～6月30日。

ビックカメラの対象店舗において、当日の1600円（税込）以上の買い上げレシートと、BIC SIM公式LINEアカウントでアンケート回答後に取得できる専用クーポンを提示すると、先着で公式キャラクター「シムたん」と「シムウマ」がデザインされた限定シールがもらえる。

実施スケジュールは店舗ごとに異なり、新宿東口店や新宿西口店、AKIBA店、ラゾーナ川崎店、有楽町店、池袋本店、なんば店では6月13日～30日、柏店や渋谷東口店、大宮西口店、立川店では6月20日・21日の2日間、藤沢店や千葉店、調布店では6月27日・28日の2日間となっている。

このほか、公式X（@bicsim_official）において「どこでもシムたん！ 投稿キャンペーン」も実施される。提供中のARフォトフレームで撮影した写真を、ハッシュタグ「#どこでもビックシムたん」をつけて投稿すると、優秀賞の8人に「ビックシムたん8bit風アクリルキーホルダー」がプレゼントされる。