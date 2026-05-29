6章構成、発注者心理から導線を体系化！ TorchUp「問い合わせが増えるWebサイト・LP改善完全ガイド」

記事ポイント 受託開発会社がWebサイト経由で新規問い合わせを獲得するための考え方を全6章・34ページにまとめた無料PDFレポートです「会社案内型サイト」が問い合わせにつながらない5つの課題と、改善に必要な6つの要素を具体的に解説しています問い合わせ獲得LPの構成テンプレートとWebサイト改善チェックリストが付属しています 受託開発会社がWebサイト経由で新規問い合わせを獲得するための考え方を全6章・34ページにまとめた無料PDFレポートです「会社案内型サイト」が問い合わせにつながらない5つの課題と、改善に必要な6つの要素を具体的に解説しています問い合わせ獲得LPの構成テンプレートとWebサイト改善チェックリストが付属しています

紹介や既存顧客からの案件に依存しがちな受託開発会社が、自社サイトを”営業導線”として機能させるための実践ガイドブックが無料公開されます。

TorchUpが発行した全34ページのPDFレポートで、サイト設計の考え方から改善事例・チェックリストまでが一冊にまとまっています。

TorchUp「問い合わせが増えるWebサイト・LP改善完全ガイド」





タイトル：問い合わせが増えるWebサイト・LP改善完全ガイド形式：PDFページ数：全34ページ価格：無料提供元：株式会社TorchUp

本レポートは、BtoBマーケティング支援を手がけるTorchUpが、受託開発会社のWebサイト改善を対象にまとめた実践的なガイドブックです。

「誰に、何を、どう相談してほしいのか」が整理されていないことが、サイト経由の問い合わせが生まれにくい根本原因と位置づけ、発注者が「相談したい」と感じる営業導線の設計方法を解説しています。

全6章構成で、問い合わせが増えないサイトに共通する課題の整理から、ターゲット別訴求・CTA設計・事例ページの再設計・LPテンプレートまでを順に扱っています。

章末にはWebサイト改善チェックリストと問い合わせ獲得LPの構成テンプレートが収録されており、読了後すぐに自社サイトの点検に活用できる構成です。

本レポートの全6章構成





オレンジの番号で章ごとに色分けされた目次スライドには、第1章「Webサイトは営業導線である」から第6章「改善事例とチェックリスト」まで6つのテーマが並んでいます。

第1章では、発注者がサイトを訪問する際に「課題を解決できるパートナーか」「要件が固まる前でも相談できるか」といった視点で情報を見極めている点を整理しています。

第2・3章では問い合わせが生まれにくいサイトに共通する構造的課題を扱っています。

「自社目線の情報発信」「サービスメニューの羅列」「実績が制作物紹介にとどまっている」「問い合わせ導線が弱い」「CTAが『お問い合わせ』のみ」の5点が、発注者の離脱や比較負けにつながる理由とともに説明されています。

問い合わせを増やすための6要素と実践ステップ

第4章では問い合わせを増やすWebサイトに必要な6つの要素として、ターゲット別訴求・課題起点のサービス設計・導入事例と実績の再設計・選ばれる理由の明確化・問い合わせ前の不安解消コンテンツ・CTA／CV導線の設計が挙げられています。

デザインの刷新ではなく、発注者が自分ごととして課題を認識し安心して相談できる情報設計が前提とされています。

第5章の実践ステップでは、まず問い合わせを増やしたいターゲットを決め、相談前心理を整理したうえでトップページ・サービスページ・実績ページの順に改善する流れが示されています。

第6章ではTorchUpが受託開発会社の支援に入った事例をもとに、会社案内型から営業導線型への転換の考え方が紹介されており、ファーストビュー・課題提起・解決策・支援内容・導入事例・FAQ・CTAの各要素を網羅したLPテンプレートも収録されています。

対象読者と活用シーン

本レポートは、サイト経由の問い合わせを増やしたい受託開発会社や、「Webシステム開発」「DX支援」などの抽象的な訴求から発注者に届く表現へ転換したい担当者を主な対象としています。

要件が固まる前の段階からの相談獲得や上流工程案件の増加を目指す場合、第4・5章のターゲット設計と導線整備の解説が参考になります。

資料ダウンロード・概算見積もり・無料相談など検討段階に応じたCTA設計を整えたい場合は、第6章のLPテンプレートがそのまま参照できる形式で収録されています。

全34ページのPDFとして無料で公開されており、TorchUpの公式サイトから入手できます。

発注者視点のサイト設計という実務的なテーマを6章にわたって体系化した点が本レポートの特徴で、「会社概要はあるが問い合わせが来ない」という課題に対して具体的な改善の手順が示されています。

TorchUp「問い合わせが増えるWebサイト・LP改善完全ガイド」の紹介でした。

よくある質問

Q. このレポートはどのような会社が対象ですか？

A. 受託開発会社が主な対象です。

紹介や既存顧客からの案件に依存しており、Webサイト経由で新規問い合わせや元請け直案件を増やしたい企業に向けて作成されています。

情報システム部門・新規事業担当者・DX推進担当者など複数の発注者像を狙う場合の訴求設計についても章内で扱われています。

Q. レポートに収録されているテンプレートはどのような内容ですか？

A. 問い合わせ獲得LPの構成テンプレートとWebサイト改善チェックリストの2種類が収録されています。

LPテンプレートはファーストビュー・課題提起・解決策・支援内容・導入事例・FAQ・CTAの順で構成要素が整理されており、そのまま自社LPの設計に転用できる形式です。

チェックリストはWebサイト改善の点検に活用できるまとめとして第6章に掲載されています。

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