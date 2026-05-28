「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

阪神の佐藤輝明内野手（２７）が聖地に希望のアーチをかけた。３点を追う九回に右翼席へ１３号ソロ。再び単独キングに立った。四回には左前打で今季自己最長を更新する１０試合連続安打とした。チームは新庄監督率いる日本ハムに屈し、今季初の３連敗。甲子園では２年ぶりの同一カード３連敗となった。２９日から敵地で交流戦３連勝中のロッテと対戦。佐藤輝の打棒で虎党を喜ばせる。

雨にぬれながら、最後まで応援してくれたファンへ希望のアーチを届けた。佐藤輝が再びリーグトップとなる１３号ソロ。連敗阻止へ諦めない姿勢を見せた。「良かったです」。チームは敗れたが、次戦につながる一撃。ただでは終わらなかった。

３点ビハインドの九回１死。守護神・柳川の初球フォークを捉えた。浜風も関係ない。飛距離１２４メートルで右翼席へドカン。７試合ぶりの一発は今季の交流戦初本塁打にもなった。四回先頭では左前打も放ち、今季自己最長を更新する１０試合連続安打。好調は続いている。

一方でチームは今季初の３連敗を喫した。セ・リーグではヤクルト、広島とともに交流戦は勝ちなし。３連戦は計４得点と日本ハムの投手陣を打ち崩せなかった。「難しさもありますけど、あと５カードある。しっかり準備をしないといけない」。２９日からは敵地でロッテ戦。打ち勝つ野球で虎党を喜ばせたい。

昨季の交流戦は全１８試合に出場し、打率・２４６、６本塁打、１２打点と少々苦しんだ。今年は最初のカードで１２打数４安打、打率・３３３、１本塁打、１打点と上々の滑り出し。５月は７９打数３０安打で打率・３８０、６本塁打、１３打点と結果を残している。

昨季のロッテ戦は１０打数２安打だったが、そのうちの１安打が２９日に先発予定の田中だった。チームとしても２勝１敗と勝ち越しただけに、流れを変えるには最適の相手。敵地に乗り込んでの一戦に「気分も変わるか？そうですね」と前を向いた。

今季初の３連敗で、甲子園での同一カード３連敗は２０２４年６月４日から６日の楽天戦以来２年ぶり。敵地も含めた同一カード３連敗も昨年６月１３日から１５日の楽天戦以来だ。新庄監督率いる日本ハムとの対戦成績は７勝８敗と負け越し。今季の甲子園は１１勝１１敗１分けと五分になった。２９日からは対照的に交流戦３連勝のロッテが相手。幕張で流れを変えるしかない。

◆２年ぶり屈辱…甲子園同一カード３連敗 阪神は今季初の３連敗。甲子園での同一カード３連敗は２０２４年６月４〜６日の楽天３連戦以来、約２年ぶり。同一カード３連敗は２５年６月１３〜１５日の楽天３連戦（楽天モバイル）以来。

◆甲子園貯金０に… 今季甲子園の勝敗成績はこの日の敗戦で１１勝１１敗１分けの勝率５割に。月別の甲子園勝敗成績は３・４月＝６勝３敗１分け、５月＝５勝８敗となった。