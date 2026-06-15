お菓子を食べたあとにジュース、さらに帰り道ではアイスまで──。子どもたちは嬉しそうでも、筆者の頭には“今日は食べすぎでは？”という思いがよぎっていました。今回は、ママ友との交流で感じた価値観の違いについてのお話です。 手土産のお菓子 娘が小学校に入学した頃、新しくできたお友達と遊ぶことになりました。まだ1年生ということもあり、最初は「うちに来ませんか？」と声をかけ、親同士も一緒に過ごすこ