新型エルグランドがいよいよ発売される。実に16年ぶりのフルモデルチェンジであり、その姿をチラ見せした時から数えると丸1年を経ての登場である。【写真】トレンドに逆行？ 新型エルグランドの“意外な見た目”や、アルファード／ヴェルファイアなどをじっくり見る16年ぶりのフルモデルチェンジで話題を呼んだ日産・エルグランド（日産公式サイトより）いささか待たせすぎな感もあるが、日産の現状とこれからの将来を担う重要