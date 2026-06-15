シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始した。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施する。アバンギャルディは16名で構成され