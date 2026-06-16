タレント伊集院光（58）が15日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会での細かなルール変更に驚きを見せた。「ルールが新しくなってるから。これはもう追いつけないと思った後半44分に同点になって。結局ロスタイム（アディショナルタイム）は6分ぐらいあったのかな。その6分なんだけど、いろんな戦術あると思うよ。勝ちにいくのか、