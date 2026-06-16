2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」シーズン2が、7月26日からスタートする。同局は16日、第2シーズンの新キャスト2人を発表した。第2シーズンの新キャストが発表されるのは初めて。新たな出演者として発表されたのは、俳優・八嶋智人の妻としても知られる女優の宮下今日子と、OHM（オーム）のニックネームで、タイで活躍する俳優・アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の2