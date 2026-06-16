ホルムズ海峡の航行再開を巡り、トランプ大統領の楽観的な姿勢と、欧州同盟国をはじめとする国際社会の慎重論との温度差が浮き彫りになっている。ブルームバーグが伝えた。フランスでＧ７首脳会議が開幕しているが、イラン情勢への対応を巡る加盟国の足並みの乱れから、共同声明の採択は見通せない状況だという。 トランプ大統領は同海峡について「実質的に航行は始まっている」とし、１９日までに完全再開する