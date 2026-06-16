東京消防庁は救急隊への妨害行為が相次いでいるとして、きょう（16日）、5年間の被害件数と具体的な事例を再現した動画を公表しました。東京消防庁がきょう、SNS上に公表した救急隊員への妨害事例の動画では、救護されていた男性が突然起き上がり、隊員に殴りかかる様子などが再現されています。先月（5月）には、屋外で倒れていた急病人が救急隊に処置を受けていた際に「ナイフで刺すぞ、街を歩けなくさせるぞ」などと脅したうえ