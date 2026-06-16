【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の柄本時生が6月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で女優のさとうほなみとの交際が始まった時期について語った。【写真】柄本時生＆さとうほなみ夫婦の超接近ショット◆賀来賢人柄本時生＆さとうほなみの共演現場での様子明かす柄本は2025年11月にさとうとの結婚を発表。2人は柄本がプロデュースしたテレビ東京系ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（2024年）で共演していた。