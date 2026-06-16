日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）の所属するイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは１５日、ピエール・サージュ監督が就任すると発表した。契約期間は２０２９年６月末までの３年になるという。今季限りでオリバー・グラスナー監督が退任し後任人事が注目されていた中でクラブはサージュ監督を指名した。今季にフランス１部ＲＣランスを率いてチームをリーグ２位に引き上げた新指揮官はクラブ公式サイトで「ここに来ら