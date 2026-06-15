6月13日、ラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）に明石家さんまが出演し、9日に亡くなった中村玉緒さんを追悼した。長年の親交の深さがあっただけに、さんまへの心配の声があがっている。同日の放送では、「ちょっと暗い話になるかわかりませんけども」と前置きし、中村さんについて触れた。訃報は中村さんの娘から聞いたと明かし、『心にポカンと穴が空いたような感じになって』と心境を吐露した。そして、近年、