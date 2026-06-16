東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が15日、自身のXを更新。日経平均株価が7万円台を突破しそうな中で、先日取引した株の画像（スクリーンショット）を投稿すると、ネット上で注目を集めている。【画像】桁違いの資金力！水谷隼が買って損切りした株定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシ