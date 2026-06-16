水島警察署 15日午後8時ごろ、倉敷市の会社の敷地で同僚男性（52）の顔を殴って転倒させたとして、配管工の男（26）が現行犯逮捕されました。殴られた同僚男性は、意識不明の状態で病院に搬送され集中治療室で治療を受けています。 消防からの110番通報を受けて警察が現場に駆け付け、男を現行犯逮捕しました。 男は容疑を認めていて、警察は2人の間に何らかのトラブルがあったとみて詳しく調べています。