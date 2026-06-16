障害のある子どもを支援する施設の職員だった男が施設に通う9歳の女子児童に性的暴行を加え、さらにその様子を撮影するなどしたとして再逮捕されました。男の逮捕は、これで4回目です。不同意性交などの疑いで再逮捕されたのは、障害児通所施設の元職員・後藤隆也容疑者（46）です。後藤容疑者はおととし2月、千葉県柏市にあるショッピングモールのトイレで、施設に通う女子児童（当時9）に対し、13歳未満と知りながら性的暴行を加