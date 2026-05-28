読売テレビ佐藤佳奈アナが退社発表 局アナ最後のテレビ出演は“アイドル”≠MEと共演へ
読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが、29日放送の音楽番組『音道楽√』（深0：25〜 ※関西ローカル）に出演する。佐藤アナは27日、自身のSNSを通じて7月末での退社を発表し、同局アナとしての最後のテレビ出演が『音道楽√』になると説明していた。ラスト出演では、アイドルグループ・≠MEと共演する。
【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表 感謝のメッセージ（全文）
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。朝の情報ニュース番組『朝生ワイド す・またん！』をはじめ『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。
関西の地で“さかな”“さかなちゃん”の愛称で親しまれてきた。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。
レギュラー出演してきた『音道楽√』でもアイドル愛を伝えてきた。そして、最後はアイドルとの共演となる。アリーナツアーの兵庫公演を終えたばかりの指原莉乃プロデュースグループ・≠MEに直撃する。メンバーたちは神戸スイーツを賭けて≠MEのミュージックビデオにまつわるクイズに挑戦する。
番組ではこのほか、モナキが初登場し、メンバーのおヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。
【出演】
モナキ、樋口大喜（FM802 DJ）
≠ME、佐藤佳奈（ytvアナウンサー）
【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表 感謝のメッセージ（全文）
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。朝の情報ニュース番組『朝生ワイド す・またん！』をはじめ『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。
レギュラー出演してきた『音道楽√』でもアイドル愛を伝えてきた。そして、最後はアイドルとの共演となる。アリーナツアーの兵庫公演を終えたばかりの指原莉乃プロデュースグループ・≠MEに直撃する。メンバーたちは神戸スイーツを賭けて≠MEのミュージックビデオにまつわるクイズに挑戦する。
番組ではこのほか、モナキが初登場し、メンバーのおヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。
【出演】
モナキ、樋口大喜（FM802 DJ）
≠ME、佐藤佳奈（ytvアナウンサー）