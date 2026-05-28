【ポケモンジェット 赤・緑】 5月28日 公開

ポケモンジェット 赤

全日本空輸とポケモンは5月28日、特別塗装機「ポケモンジェット 赤・緑」のデザインを公開した。

「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念して就航する「ポケモンジェット 赤・緑」。国内線定期便に就航する「ポケモンジェット 赤」はピカチュウとほのおタイプのポケモン、国際線定期便に就航する「ポケモンジェット 緑」はピカチュウとくさタイプのポケモンが描かれており、遊び心あふれるデザインとなっている。

また機内では「ヘッドレストカバー」が特別デザインとなっているほか、「限定デザインコップ」や「カクテルナプキン（国際線のみ）」も用意。さらに一回の搭乗につき、オリジナルデザインのステッカーが1枚プレゼントされる。

国内線定期便「ポケモンジェット 赤」は7月末より就航予定で、国際線定期便「ポケモンジェット 緑」の就航時期は後日発表予定。さらに3機目となる「ポケモンジェット 青」も国内線定期便に就航予定で、こちらはデザインも含め後日改めて発表される。

【ポケモンジェット 赤】【ポケモンジェット 緑】【ヘッドレストカバー】【限定デザインコップ】【カクテルナプキン】

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