【アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月 ボーナス版】 5月27日 予約開始 発売時期 ：2027年9月～12月 価格：247,390円

プライム1スタジオは、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏流子 対 鬼龍院皐月 ボーナス版」をプライム1スタジオ公式オンラインストアにて5月27日より予約受付を開始した。発売時期は2027年9月～12月、価格は247,390円。

本商品はアニメ「キルラキル」より纏流子 対 鬼龍院皐月のバトルシーンを1/4スケールスタチューで再現したもの。「キルラキル ザ・ゲーム -異布-」のパッケージビジュアルをモチーフに、空高く跳び上がり、斬撃を放つ皐月と全力で受け止めながら、反撃を狙う流子が表現されている。

高貴なパール塗装を施した神衣純潔と深い蒼に深紅が映える神衣鮮血や縛斬と武滾流猛怒の片太刀バサミなど質感の違いが感じられる塗装となっている。

瓦礫が舞い上がる特製ベースは、本能字学園をイメージした造形となっており、アニメ本編のエフェクト演出を感じる全体に散りばめたクロスフラッシュもしっかりと造形されている。また、背面にそびえる巨大なクロスにはLEDユニットを内蔵している。

また、本ボーナス版には、スタチュー名が浮かぶアクリルブロックが追加されている。

(C)TRIGGER・中島かずき／キルラキル製作委員会

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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