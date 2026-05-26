2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ぺアの三浦璃来さん・木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャースーロッキーズ戦の始球式に登場した。

三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用し、グラウンドに姿を現した。捕手役をデーブ・ロバーツ監督が務め、氷上での代名詞だったリフトを披露すると「おおー！」と球場は騒然。木原さんに高々と持ち上げられた三浦さんが右手で投球したボールは右打者側に少しそれ、ワンバウンドでロバーツ監督がキャッチした。

りくりゅうは2月のミラノ・コルティナ五輪で、団体戦の銀メダル獲得に貢献。個人戦ではショートプログラム（SP）でミスが出て5位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点をマークし、日本のペアとして初の五輪金メダルを逆転でつかんだ。4月28日に会見を開き、今季限りでの現役引退を発表。2人は今後、プロスケーターとして活動し、指導者として後進の育成にも意欲を見せている。

2人は始球式前に現地で取材に応じ、「緊張してます（笑）」と胸の高まりが抑えられない様子だった。三浦さんは「この日のためにたくさん練習してきたので、届くように頑張りたいです」と意気込み、木原さんは「僕はしっかり、横で、下で支えたいなっていうふうに思います」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）