アニメ「名探偵コナン」シリーズで江戸川コナン役を担当する声優・高山みなみ(62)が25日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

山崎さんはコナンシリーズで毛利蘭役を担当。長年、高山とは息ぴったりの掛け合いを披露していた。

高山は「感謝をこめて」と題したブログを投稿。「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます。胸に空いた穴はとてつもなく大きいのですが、たくさんの思い出とこれからの一歩一歩で繕っていきます」と、山崎さんへの思いをつづり、自身に寄せられた心配の声に感謝。続けて「お気遣いありがとう 大好きな親友と共に感謝をこめて」とつづっていた。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と、山崎さんの訃報を伝えた。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。