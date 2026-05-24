タレント・あのが、5月23日に自身のXを更新。冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）を降板すると宣言し、騒動はさらなる広がりを見せている。

「事の発端は、同番組の18日放送回で、あのちゃんが『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげたことでした。

いわゆるバラエティ番組のお約束……というノリだったようですが、鈴木さんは、20日にInstagramのストーリーズを更新。《そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの? 普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん》と不快感をあらわにし、《普通にいじめやん》と怒りの姿勢を見せています」（芸能担当記者）

鈴木の抗議をうけ、SNS上ではあのの言動を非難する声が噴出。放送したテレビ朝日が、《スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております》と声明を出すに至った。

だが、騒動は収まらず、あのへの批判は膨れ上がるばかり。そんななか、あのは23日にXを更新した。

これまで、番組上の演出をめぐり、「この表現は嫌です」「これはゲストの方が大変な思いをするからやめてください」などと意見を伝えることがたびたびあったにも関わらず、まったく改善されてこなかったと告白。今回の放送に関しても、ピー音をつけるという配慮を提案するもカットされたとして、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板を宣言した。

「制作陣への不満をぶちまける形になったわけですが、ここに至っても鈴木さんを名指ししての謝罪はなく、《今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです》という表現にとどまっていました。

あのさんとしては、番組側の悪ノリに乗せられただけ、という感覚なのかもしれません。ただ、鈴木さんのストーリーズが投稿された後、あのさんは自身のXで《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》と不穏なつぶやきを残していました。すぐに削除されましたが、こうした“煽り”対応が事態を大きくしてしまった一面も否めません。そこへきて、今回の制作陣批判・番組降板宣言ですから、あのさんへ同情する声は少ないのが現状です」（芸能担当記者）

Xでは、あのの降板宣言に、あらためて批判が集まる事態となっている。

《何を全部番組が悪いんです見たいな話に持って行こうとしてるんだ？》

《まるで自分が嫌いと発言したことは問題なくて、編集しなかった番組サイドが問題あって責任転嫁するみたいな物言い》

番組降板を宣言したあのだが、騒動はこれで収まりそうもない。