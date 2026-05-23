決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … バトンズ、フロンテオ、住石ＨＤ (5月15日～21日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -34.93 5/15 本決算 黒転
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -30.96 5/15 本決算 -4.76
<6580> ライトアップ 東Ｇ -30.12 5/15 本決算 42.71
<554A> バトンズ 東Ｇ -28.95 5/15 本決算 5.99
<2998> クリアル 東Ｇ -27.14 5/15 本決算 9.55
<177A> コージンＢ 東Ｇ -26.40 5/15 本決算 -56.76
<475A> ギミック 東Ｓ -25.84 5/15 本決算 -30.34
<6907> ジオマテック 東Ｓ -25.84 5/15 本決算 -10.26
<4113> 田岡化 東Ｓ -25.81 5/15 本決算 -83.30
<6994> 指月電 東Ｓ -25.80 5/15 本決算 -2.06
<5125> ファインズ 東Ｇ -23.94 5/15 3Q -65.64
<9913> 日邦産業 東Ｓ -23.58 5/18 本決算 -11.86
<4579> ラクオリア 東Ｇ -22.70 5/15 1Q 赤転
<2158> フロンテオ 東Ｇ -21.91 5/15 本決算 -62.96
<9553> マイクロアド 東Ｇ -21.42 5/15 上期 84.38
<3664> ＷＩＺＥ 東Ｇ -21.21 5/15 1Q 赤拡
<4240> クラスター 東Ｓ -20.92 5/15 本決算 -53.94
<3640> 電算 東Ｓ -20.79 5/15 本決算 -60.65
<6824> 新コスモス 東Ｓ -20.60 5/15 本決算 -20.21
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -20.50 5/15 本決算 6.83
<5591> アヴィレン 東Ｇ -20.25 5/15 1Q -40.74
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -20.17 5/15 1Q -72.48
<2173> 博展 東Ｇ -20.16 5/15 1Q -52.22
<3933> チエル 東Ｓ -20.03 5/15 本決算 -57.31
<4894> クオリプス 東Ｇ -19.37 5/15 本決算 赤拡
<4492> ゼネテック 東Ｓ -19.28 5/15 本決算 -20.02
<9906> 藤井産業 東Ｓ -19.11 5/15 本決算 -13.49
<7256> 河西工 東Ｓ -19.00 5/15 本決算 5.23
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -18.88 5/15 本決算 －
<7819> 粧美堂 東Ｓ -18.67 5/15 上期 56.77
<5870> ナルネット 東Ｇ -18.42 5/15 本決算 6.01
<3691> デジプラ 東Ｇ -18.23 5/15 上期 赤拡
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -18.09 5/15 本決算 -14.09
<7800> アミファ 東Ｓ -18.04 5/15 上期 192.42
<4512> わかもと 東Ｓ -17.92 5/15 本決算 -21.88
<3667> ｅｎｉｓｈ 東Ｓ -17.78 5/15 1Q 赤拡
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -17.40 5/15 本決算 1.32
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ -17.29 5/15 本決算 -32.42
<3927> Ｆ－ブレイン 東Ｓ -16.24 5/15 本決算 104.88
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.70 5/15 1Q -92.96
<6647> 森尾電 東Ｓ -15.41 5/15 本決算 -48.34
<6627> テラプローブ 東Ｓ -15.37 5/15 1Q 94.51
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -15.29 5/15 上期 90.59
<9268> オプティマス 東Ｓ -15.27 5/15 本決算 11.21
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ -15.14 5/15 上期 440.12
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ -14.83 5/15 本決算 -35.58
<4170> カイゼン 東Ｇ -14.81 5/15 1Q 赤転
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ -14.71 5/15 本決算 10.42
<9557> エアクロ 東Ｇ -14.59 5/15 3Q 赤転
<7887> 南プラ 東Ｓ -14.54 5/15 本決算 -26.45
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -34.93 5/15 本決算 黒転
<4125> 三和油化工業 東Ｓ -30.96 5/15 本決算 -4.76
<6580> ライトアップ 東Ｇ -30.12 5/15 本決算 42.71
<554A> バトンズ 東Ｇ -28.95 5/15 本決算 5.99
<2998> クリアル 東Ｇ -27.14 5/15 本決算 9.55
<177A> コージンＢ 東Ｇ -26.40 5/15 本決算 -56.76
<475A> ギミック 東Ｓ -25.84 5/15 本決算 -30.34
<6907> ジオマテック 東Ｓ -25.84 5/15 本決算 -10.26
<4113> 田岡化 東Ｓ -25.81 5/15 本決算 -83.30
<6994> 指月電 東Ｓ -25.80 5/15 本決算 -2.06
<5125> ファインズ 東Ｇ -23.94 5/15 3Q -65.64
<9913> 日邦産業 東Ｓ -23.58 5/18 本決算 -11.86
<4579> ラクオリア 東Ｇ -22.70 5/15 1Q 赤転
<2158> フロンテオ 東Ｇ -21.91 5/15 本決算 -62.96
<9553> マイクロアド 東Ｇ -21.42 5/15 上期 84.38
<3664> ＷＩＺＥ 東Ｇ -21.21 5/15 1Q 赤拡
<4240> クラスター 東Ｓ -20.92 5/15 本決算 -53.94
<3640> 電算 東Ｓ -20.79 5/15 本決算 -60.65
<6824> 新コスモス 東Ｓ -20.60 5/15 本決算 -20.21
<6039> 動物高度医療 東Ｇ -20.50 5/15 本決算 6.83
<5591> アヴィレン 東Ｇ -20.25 5/15 1Q -40.74
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ -20.17 5/15 1Q -72.48
<2173> 博展 東Ｇ -20.16 5/15 1Q -52.22
<3933> チエル 東Ｓ -20.03 5/15 本決算 -57.31
<4894> クオリプス 東Ｇ -19.37 5/15 本決算 赤拡
<4492> ゼネテック 東Ｓ -19.28 5/15 本決算 -20.02
<9906> 藤井産業 東Ｓ -19.11 5/15 本決算 -13.49
<7256> 河西工 東Ｓ -19.00 5/15 本決算 5.23
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -18.88 5/15 本決算 －
<7819> 粧美堂 東Ｓ -18.67 5/15 上期 56.77
<5870> ナルネット 東Ｇ -18.42 5/15 本決算 6.01
<3691> デジプラ 東Ｇ -18.23 5/15 上期 赤拡
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -18.09 5/15 本決算 -14.09
<7800> アミファ 東Ｓ -18.04 5/15 上期 192.42
<4512> わかもと 東Ｓ -17.92 5/15 本決算 -21.88
<3667> ｅｎｉｓｈ 東Ｓ -17.78 5/15 1Q 赤拡
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ -17.40 5/15 本決算 1.32
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ -17.29 5/15 本決算 -32.42
<3927> Ｆ－ブレイン 東Ｓ -16.24 5/15 本決算 104.88
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.70 5/15 1Q -92.96
<6647> 森尾電 東Ｓ -15.41 5/15 本決算 -48.34
<6627> テラプローブ 東Ｓ -15.37 5/15 1Q 94.51
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -15.29 5/15 上期 90.59
<9268> オプティマス 東Ｓ -15.27 5/15 本決算 11.21
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ -15.14 5/15 上期 440.12
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ -14.83 5/15 本決算 -35.58
<4170> カイゼン 東Ｇ -14.81 5/15 1Q 赤転
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ -14.71 5/15 本決算 10.42
<9557> エアクロ 東Ｇ -14.59 5/15 3Q 赤転
<7887> 南プラ 東Ｓ -14.54 5/15 本決算 -26.45
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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