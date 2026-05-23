―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 -34.93 　　5/15　本決算　　　　黒転
<4125> 三和油化工業 　東Ｓ 　 -30.96 　　5/15　本決算　　　 -4.76
<6580> ライトアップ 　東Ｇ 　 -30.12 　　5/15　本決算　　　 42.71
<554A> バトンズ 　　　東Ｇ 　 -28.95 　　5/15　本決算　　　　5.99
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 -27.14 　　5/15　本決算　　　　9.55

<177A> コージンＢ 　　東Ｇ 　 -26.40 　　5/15　本決算　　　-56.76
<475A> ギミック 　　　東Ｓ 　 -25.84 　　5/15　本決算　　　-30.34
<6907> ジオマテック 　東Ｓ 　 -25.84 　　5/15　本決算　　　-10.26
<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -25.81 　　5/15　本決算　　　-83.30
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 -25.80 　　5/15　本決算　　　 -2.06

<5125> ファインズ 　　東Ｇ 　 -23.94 　　5/15　　　3Q　　　-65.64
<9913> 日邦産業 　　　東Ｓ 　 -23.58 　　5/18　本決算　　　-11.86
<4579> ラクオリア 　　東Ｇ 　 -22.70 　　5/15　　　1Q　　　　赤転
<2158> フロンテオ 　　東Ｇ 　 -21.91 　　5/15　本決算　　　-62.96
<9553> マイクロアド 　東Ｇ 　 -21.42 　　5/15　　上期　　　 84.38

<3664> ＷＩＺＥ 　　　東Ｇ 　 -21.21 　　5/15　　　1Q　　　　赤拡
<4240> クラスター 　　東Ｓ 　 -20.92 　　5/15　本決算　　　-53.94
<3640> 電算 　　　　　東Ｓ 　 -20.79 　　5/15　本決算　　　-60.65
<6824> 新コスモス 　　東Ｓ 　 -20.60 　　5/15　本決算　　　-20.21
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 -20.50 　　5/15　本決算　　　　6.83

<5591> アヴィレン 　　東Ｇ 　 -20.25 　　5/15　　　1Q　　　-40.74
<3299> ムゲンＥ 　　　東Ｓ 　 -20.17 　　5/15　　　1Q　　　-72.48
<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 -20.16 　　5/15　　　1Q　　　-52.22
<3933> チエル 　　　　東Ｓ 　 -20.03 　　5/15　本決算　　　-57.31
<4894> クオリプス 　　東Ｇ 　 -19.37 　　5/15　本決算　　　　赤拡

<4492> ゼネテック 　　東Ｓ 　 -19.28 　　5/15　本決算　　　-20.02
<9906> 藤井産業 　　　東Ｓ 　 -19.11 　　5/15　本決算　　　-13.49
<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 -19.00 　　5/15　本決算　　　　5.23
<3417> 大木ヘルス 　　東Ｓ 　 -18.88 　　5/15　本決算　　　　　－
<7819> 粧美堂 　　　　東Ｓ 　 -18.67 　　5/15　　上期　　　 56.77

<5870> ナルネット 　　東Ｇ 　 -18.42 　　5/15　本決算　　　　6.01
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 -18.23 　　5/15　　上期　　　　赤拡
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ 　 -18.09 　　5/15　本決算　　　-14.09
<7800> アミファ 　　　東Ｓ 　 -18.04 　　5/15　　上期　　　192.42
<4512> わかもと 　　　東Ｓ 　 -17.92 　　5/15　本決算　　　-21.88

<3667> ｅｎｉｓｈ 　　東Ｓ 　 -17.78 　　5/15　　　1Q　　　　赤拡
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -17.40 　　5/15　本決算　　　　1.32
<1384> ホクリヨウ 　　東Ｓ 　 -17.29 　　5/15　本決算　　　-32.42
<3927> Ｆ－ブレイン 　東Ｓ 　 -16.24 　　5/15　本決算　　　104.88
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ 　 -15.70 　　5/15　　　1Q　　　-92.96

<6647> 森尾電 　　　　東Ｓ 　 -15.41 　　5/15　本決算　　　-48.34
<6627> テラプローブ 　東Ｓ 　 -15.37 　　5/15　　　1Q　　　 94.51
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 　　東Ｓ 　 -15.29 　　5/15　　上期　　　 90.59
<9268> オプティマス 　東Ｓ 　 -15.27 　　5/15　本決算　　　 11.21
<6094> フリークＨＤ 　東Ｇ 　 -15.14 　　5/15　　上期　　　440.12

<1514> 住石ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -14.83 　　5/15　本決算　　　-35.58
<4170> カイゼン 　　　東Ｇ 　 -14.81 　　5/15　　　1Q　　　　赤転
<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ 　 -14.71 　　5/15　本決算　　　 10.42
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ 　 -14.59 　　5/15　　　3Q　　　　赤転
<7887> 南プラ 　　　　東Ｓ 　 -14.54 　　5/15　本決算　　　-26.45

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース