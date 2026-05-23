来週の主な予定 日銀国際会議＆レイキャビク 米PCEと豪CPI NZ政策金利 介入実績
来週の主な予定 日銀国際会議＆レイキャビク 米PCEと豪CPI NZ政策金利 介入実績
・日銀国際会議とレイキャビク会議 各中銀高官発言相次ぐ、27日植田総裁
・外国為替平衡操作実施状況 大型連休中の介入額は最大10兆円規模と推計
・米4月PCE価格指数 戦争による原油高で伸び加速の見通し、年内利上げ観測
・NZ中銀政策金利 インフレ・金融政策見通し公表、早期利上げ示唆の可能性
・豪4月消費者物価 中銀は利上げ一時停止示唆もインフレ加速なら政策に影響
25日（月）
メモリアルデーのため米国市場休場
バンクホリデーのため英国市場休場
仏誕節振替休日のため香港市場休場
26日（火）
日銀「消費者物価のコア指標」
米2年債入札（690億ドル）
米消費者信頼感指数（5月）
スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見
ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演
テキサス共和党上院議員予備選決選投票
トランプ米大統領、健康診断・歯科検診
クアッド（米国、日本、豪州、インド）外相会合（インド）
UBSアジア投資会議（香港、29日まで）
27日（水）
日本40年利付国債入札（3000億円程度）
NZ中銀政策金利、四半期経済予測、ブレマン中銀総裁記者会見
豪消費者物価指数（4月）
中国工業企業利益（4月）
ECB金融安定報告
米5年債入札（700億ドル）
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
ヒューソン豪中銀委員、討論会出席
クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答あり）
植田日銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」開会挨拶
豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（28日まで）
28日（木）
豪家計支出（4月）
ECB議事録（4月30日開催分）
米7年債入札（440億ドル）
米週間石油在庫統計
米GDP改定値（第1四半期）
米個人所得支出（4月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（4月）
米耐久財受注（4月）
米新規失業保険申請件数（23日終了週）
ウィリスNZ財務相、来年度予算案発表
チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
シュナーベルECB理事、イベント講演
ブリーデン英中銀副総裁、国際資本市場協会（ICMA）討論会出席
氷見野日銀副総裁、NY連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
内田日銀副総裁、ジェファーソンFRB副議長、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
レーンECBチーフエコノミスト、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
シカゴ連銀総裁、ロンバルデッリ英中銀副総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
スイス中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）
セントルイス連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）
カナダ中銀金融安定報告、マックレム中銀総裁記者会見
ユーラシア経済会議（カザフスタン、29日まで）プーチン露大統領出席
29日（金）
外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）
日銀国債買い入れ日程（6月）
日本雇用統計（4月）
・日銀国際会議とレイキャビク会議 各中銀高官発言相次ぐ、27日植田総裁
・外国為替平衡操作実施状況 大型連休中の介入額は最大10兆円規模と推計
・米4月PCE価格指数 戦争による原油高で伸び加速の見通し、年内利上げ観測
・NZ中銀政策金利 インフレ・金融政策見通し公表、早期利上げ示唆の可能性
・豪4月消費者物価 中銀は利上げ一時停止示唆もインフレ加速なら政策に影響
25日（月）
メモリアルデーのため米国市場休場
バンクホリデーのため英国市場休場
仏誕節振替休日のため香港市場休場
26日（火）
日銀「消費者物価のコア指標」
米2年債入札（690億ドル）
米消費者信頼感指数（5月）
スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見
ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演
テキサス共和党上院議員予備選決選投票
トランプ米大統領、健康診断・歯科検診
クアッド（米国、日本、豪州、インド）外相会合（インド）
UBSアジア投資会議（香港、29日まで）
27日（水）
日本40年利付国債入札（3000億円程度）
NZ中銀政策金利、四半期経済予測、ブレマン中銀総裁記者会見
豪消費者物価指数（4月）
中国工業企業利益（4月）
ECB金融安定報告
米5年債入札（700億ドル）
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
ヒューソン豪中銀委員、討論会出席
クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答あり）
植田日銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」開会挨拶
豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（28日まで）
28日（木）
豪家計支出（4月）
ECB議事録（4月30日開催分）
米7年債入札（440億ドル）
米週間石油在庫統計
米GDP改定値（第1四半期）
米個人所得支出（4月）
米個人消費支出（PCE）価格指数（4月）
米耐久財受注（4月）
米新規失業保険申請件数（23日終了週）
ウィリスNZ財務相、来年度予算案発表
チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
シュナーベルECB理事、イベント講演
ブリーデン英中銀副総裁、国際資本市場協会（ICMA）討論会出席
氷見野日銀副総裁、NY連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
内田日銀副総裁、ジェファーソンFRB副議長、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
レーンECBチーフエコノミスト、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
シカゴ連銀総裁、ロンバルデッリ英中銀副総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
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NY連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席（質疑応答あり）
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レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、29日まで）
カナダ中銀金融安定報告、マックレム中銀総裁記者会見
ユーラシア経済会議（カザフスタン、29日まで）プーチン露大統領出席
29日（金）
外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）
日銀国債買い入れ日程（6月）
日本雇用統計（4月）