King & Prince、ドームツアーライブ映像作品より「I Know」ライブ映像公開
King & Princeが、4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜＞の東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売する。このたび本作より収録曲「I Know」のライブ映像が公開された。
「I Know」は昨年・2025年にシングルとしてリリースされ、アルバム『STARRING』にも収録されている。昨年放送した郄橋海人＆中村倫也W主演、TBS系 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌にも起用された楽曲だ。ライブ映像ではHIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックに載せて、16名のダンサーを引き連れた迫力のあるパフォーマンスが披露されている。
ライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
◾️ライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』
2026年6月24日（水）リリース
初回限定盤（Blu-ray2枚組) 価格：7,289円（税抜） 品番：UPXJ-9017/8
初回限定盤（DVD3枚組) 価格：6,755円（税抜） 品番：UPBJ-9021/3
▼収録内容
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）
通常盤（Blu-ray2枚組) 価格：6,222円（税抜）品番：UPXJ-1016/7
通常盤（DVD2枚組) 価格：5,688円 （税抜）品番：UPBJ-1018/9
▼収録内容
・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
・特典映像：詳細後日発表
※通常トールパッケージ仕様
▼ライブ本編収録楽曲（全32曲収録）
Stereo Love
Theater
I Know
Beating Hearts
Moon Lover
koi-wazurai
&LOVE
Don’t Grow Up
What We Got 〜奇跡はきみと〜
Sunset
Darling
marble
LIFE is FUSHIGI
Harajuku
Waltz for Lily
希望の丘
Amazing Romance
this time
だんだん
Bounce
TraceTrace
HEART
Super Duper Crazy
Oh My Girl
ゴールデンアワー
シンデレラガール
moooove!!
Magic Touch
MEET CUTE
なにもの
4月1日
WOW
▼先着外付け特典
初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）
通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット
※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。
◾️#キンプリ全楽曲配信
2026年5月23日（土）配信開始日
King & Princeアーティストページ：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
▼配信開始楽曲
2018年05月23日 1st Single「シンデレラガール」
Funk it up/YOU, WANTED!
2018年10月10日 2nd Single「Memorial」
High On Love!/Lover’s Delight/BEATMAKER/愛のすべて
2019年04月03日 3rd Single「君を待ってる」
風に乗れ/Spark and Spark/グッとGood Life/Wake me up
2019年06月19日 1st Album「King & Prince」
Sha-la-laハジけるLove/Can‘t Stop Now/マホロバ/別々の空/FEEL LIKE GOLD/Big Bang/Dance with me/
Super Duper Crazy/Letter/ Song for you 〜君を信じて〜/君に ありがとう/サマー・ステーション/
Hello!!!ハルイロ/勝つんだWIN!/MIXTURE/Alright /THE DREAM BOYS/You are my Princess/
描いた未来〜たどり着くまで〜
2019年08月28日 4th Single「koi-wazurai」
STEAL YOUR NIGHT/Smiling Forever/君は、綺麗だ。/Oh My Girl
2020年06月10日 5th Single「Mazy Night」
Full Time Lover
2020年09月02日 2nd Album「L&」
Break Away/泡の影/ORESEN/生活(仮)/Laugh &… /No Limit Tonight/Freak out / Heart & Beat
2020年12月16日 6th Single「I promise」
Happy Holy Night/Winter Love Story/Glad to see you
2021年05月19日 7th Single「Magic Touch / Beating Hearts」
雨音/Seasons of Love
2021年07月21日 3rd Album「Re:Sense」
ユメラブ (You, Me, Love)/BUBBLES & TROUBLES / Lost in Love/サマーデイズ/Koiは優しくない/
フィジャディバグラビボブラジポテト！/ツッパリ魂/Body Paint/Dance to the music
2021年10月06日 8th Single「恋降る月夜に君想ふ」
泣き笑い/You are my hero
2022年04月13日 9th Single「Lovin’ you / 踊るように人生を。」
My Sweeties/Endroll/ BANGIN!!/54321
2022年06月29日 4th Album「Made in」
My Fair Lady/バトル・オブ・バトラー！/Sunshine Days/Let it out /Doll/桜Season -restart-/
RING DING DONG
2022年09月14日 10th Single「TraceTrace」
My Treasures/Super Positive!!/秋空
2022年11月09日 11th Single「ツキヨミ / 彩り」
明日は明日の風が吹く/オモカゲ/Misbehave
2023年02月22日 12th Single「Life goes on / We are young」
Night Drive Groovin’/Rainbow/Sing Your Melody
関連リンク
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