熊本県の担当者は、「7月からJR6社と連携した国内最大級の観光キャンペーンが始まり、熊本の観光地の露出が増えて、活性化が期待される」と話しています。



こうした中、来月、熊本市に開業予定のホテルでは、外国人観光客を意識したシステムを強化しています。



熊本市中央区に来月下旬にオープンする予定の「TOMARU.KUMAMOTO」。



コンセプトは「暮らすように旅をする」です。





アパートの居住性とホテルの快適性を融合させたアパートメントホテルで、4人～6人が泊まれる客室が全部で14室あります。長期滞在も想定し、各部屋にはプロジェクターや洗濯機などが備えられています。

主なターゲットはインバウンド客。フロントにスタッフはおらず、宿泊客はタブレットでチェックインします。



対応するのは日本語と英語ですが、オペレーターを呼び出すことで中国語や韓国語でも案内ができます。



またレストランはありませんが、こんな自動販売機が･･･。



日本食を気軽に楽しめるようにと設置された冷凍食品の自動販売機です。



カレーライスや肉うどん、鰻ごはんなどをすぐに買うことができます。

■園田貴央アナウンサー「いただきます。おいしい。しっかりウナギの旨味も感じます。タレの香ばしさもあり、ご飯進みます」



まだ宿泊価格は決まっていませんが、運営する会社はなるべくリーズナブルにしたいとしています。



■ドゥ.ヨネザワ企業グループ 不動産事業部 清水大和次長「訪日外国人はもちろん、日本人の方にも快適に楽しんでいただけるように、冷蔵庫や洗濯機も完備しております。熊本市中心部にも近いので、観光の拠点として楽しんでほしい」

時代のニーズから生まれた「TOMARU.KUMAMOTO」は来月下旬にオープンする予定です。