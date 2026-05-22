トータス松本が、＜トータス松本 ライブ2026 Good Times＞と題した記念公演の開催を発表した。

本公演は、彼が還暦を迎える2026年12月に大阪・東京で行われるホール公演となり、12月7日に大阪・フェスティバルホール、12月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。

トータス松本のソロ名義の公演は、2012年に行われ＜“NEW FACE”ツアー＞以来14年ぶりとなる。本公演限りのスペシャルバンドを編成して行うスペシャルライブを予定しているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜トータス松本 ライブ2026 Good Times＞

特設サイト：https://www.tortoisematsumotospecial.com/live2026-goodtimes/ ・2026年12月7日（月）大阪・フェスティバルホール

OPEN 17:30 / START 18:30

・2026年12月12日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

OPEN 17:00 / START 18:00 ゲストミュージシャン：浦 清英(Keyboards) / 秋山浩徳(Guitars) / 隅倉弘至(Bass) / 神谷洵平(Drums) / 武嶋 聡(Saxophone) / 滝本尚史(Trombone) / 広瀬未来(Trumpet ※7日大阪公演のみ) / 村上 基(Trumpet ※12日東京公演のみ)

◾️＜OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ヤッサ！2026＞ 2026年5月30日（土）大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場 ※雨天決行・荒天中止

OPEN 14:30 / START 16:30

特設サイト：http://www.ulfulsspecial.com/yassa2026/