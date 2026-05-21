タレントの片岡鶴太郎（71）が、夏の装いを披露し、反響が寄せられている。

【映像】“1日1食で体重45kg”片岡鶴太郎の近影（複数カット）

2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重が約45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画を公開し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ!」など、驚きの声が寄せられていた。

近影に反響

2026年5月20日の更新では、「ヴィンテージデニムスタイル」とコメントし、自身がマネージャーを務めていたボクシング元WBA世界スーパーフライ級王者・鬼塚勝也のチャンプデザインTシャツに、ヴィンテージデニムを合わせた“夏の装い”を披露した。

この投稿には、「ひきしまった体でなければ、洋服負けしちゃうけれど、鶴太郎さんは完璧に勝って、アイテムたちを手なずけてます」「静かなラスボス感、カッコよすぎます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）