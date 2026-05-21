お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ゲストからある疑問をぶつけられた。

M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。山内は同大会で審査員を務め、最終決戦では他の審査員が「たくろう」に投票する中、ただ一人「ドンデコルテ」に票を投じた。

この日、ゲストの「とろサーモン」久保田かずのぶから「付けるとき僅差やったん？」と問われ、「僅差でした。俺は票がめっちゃ割れると思ってたんです。みんな悩んでたんで、どうなるかなあって。ただウケは、もうたくろうがヤバかった」と振り返った。

ドンデコルテ・渡辺銀次は「別の番組でも、なんでわれわれを選んでくださったんですか？って聞いたんですよ。そしたら、“好み”の一本で押しきられた」と吐露。「もっと具体的に教えてください」と、ずっと引っかかっていた思いをぶつけた。

ここで濱家隆一が「銀次、任せとけ！何が違うかったん!?たくろうの何がアカンかったん!?」と相方に詰め寄った。それでも「アカンとかはないねん！好みとしかね…」と山内は同じ答え。「ネタのつくりもちょっとウチに似てる感じもあるから、とかでしょ？」と指摘する濱家に、「そうそうそう」とうなずいた。

「細かいの言うとさ…まあないと思うけど…今後気にする人とかも出てくるやん」と山内。「影響力があるから」と付け加えてアピールすると、久保田から「ないよ。そしておまけに人望もねえよ」とのキツいイジリが。「金だけぶらさげて歩いてる人間だよ、オマエは」とたたみかけられ、「なんで人望がねえんだよ！」と苦笑いだった。