榊原郁恵、高校生時代にラジオの“参加型リスナー”だったと明かす「はがき書いたり、電話でリクエストしてたなぁ」

榊原郁恵、高校生時代にラジオの“参加型リスナー”だったと明かす「はがき書いたり、電話でリクエストしてたなぁ」