＝LOVEメンバー「ショートカットに見える！？」投稿した姿にファン驚き「サプライズ」「世界救えるかわいさ」
【モデルプレス＝2026/05/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。まるで“ショートカット”にイメチェンしたかのような写真を投稿し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュース28歳美女「髪飾り交換こ」特別なオフショ
大谷が公開したのは、同グループが開催したファンクラブ会員限定スペシャルライブの東京公演のオフショット。1枚目には同グループのメンバー・大場花菜との2ショットをアップし、大谷は両サイドに小さなリボンの装飾をあしらったクラゲヘア姿、大場は大きなリボンをつけたサイドテール姿を披露した。投稿で大谷は、「花菜と髪飾り交換こ」とし、この日のヘアアレンジに用いたリボンが大場のものであることを明かした。
さらに大谷は、投稿で自らのクラゲヘア写真について「なんか…ショートカットに見える！？」と言及。普段とは雰囲気の異なる装いであることをアピールした。
この投稿を受け、SNS上では「サプライズ」「確かにショートに見える」など驚きの声が相次いでいる。また、「世界救えるかわいさ」「いつか本当にショートにしないんですか」など、大谷のショートヘア姿を称賛し、イメージチェンジを熱望する声も寄せられた。
大谷はデビュー以降フェミニンなロングヘアがトレードマークとなっているが、以前にも複数回ショートカット風のヘアアレンジを披露したことがあり、それらの過去投稿も話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「髪飾り交換こ」特別なオフショ
◆大谷映美里、大場花菜との髪飾り交換ショットを公開
大谷が公開したのは、同グループが開催したファンクラブ会員限定スペシャルライブの東京公演のオフショット。1枚目には同グループのメンバー・大場花菜との2ショットをアップし、大谷は両サイドに小さなリボンの装飾をあしらったクラゲヘア姿、大場は大きなリボンをつけたサイドテール姿を披露した。投稿で大谷は、「花菜と髪飾り交換こ」とし、この日のヘアアレンジに用いたリボンが大場のものであることを明かした。
◆大谷映美里の投稿にファン驚き
この投稿を受け、SNS上では「サプライズ」「確かにショートに見える」など驚きの声が相次いでいる。また、「世界救えるかわいさ」「いつか本当にショートにしないんですか」など、大谷のショートヘア姿を称賛し、イメージチェンジを熱望する声も寄せられた。
大谷はデビュー以降フェミニンなロングヘアがトレードマークとなっているが、以前にも複数回ショートカット風のヘアアレンジを披露したことがあり、それらの過去投稿も話題となっている。（modelpress編集部）
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