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不動産投資アドバイザー・木村洸士氏のYouTubeチャンネルで、元社宅のボロ物件を格安で購入し、満室経営を実現したスクール生の事例が紹介された。



物件は静岡県内にある築20年超の一棟アパートだ。法人の借り上げ社宅として長期間使用された後、契約満了とともに全室が一斉退去。その後2年以上放置されており、購入時点では入居者がゼロの状態だった。外観は雑草が生い茂り、鉄部は錆び、天井には穴が開くという有様で、室内は暗く悪臭まで漂う状態だったという。一般の投資家であれば二の足を踏む物件だろう。



木村氏はこの「借り上げ社宅リスク」について、契約終了と同時に全室が空室になることが最大の危険だと語る。しかし裏を返せば、売主が困り果てているために土地の路線価以下で取得できる可能性を秘めている。今回のスクール生はまさにその逆張りの発想を実践に移した。



修繕にあたっては「古いものを再生する」方針を徹底した。雑草だらけの外構にはコンクリートを敷いて駐車場として機能させ、玄関前には人工芝を敷くことで第一印象を一変させた。室内にも造花や小物を配置して生活イメージを演出している。天井の穴や悪臭も、放置による排水管の水枯れなど原因さえ特定できれば、数万円規模で対処できるという視点が重要だ。



ターゲット設定も成功の一因だった。近隣に工場が多いという立地を踏まえ、単身の工場勤務男性を主たる入居者として想定。内装は派手すぎず、実用的かつ統一感のある仕上がりにすることで、狙い通りの客層への訴求に成功した。



修繕費は一般的な業者に依頼すれば数百万円から大きく膨らむ可能性があった。しかし、多能工業者の活用や相見積もりの徹底によって大幅なコストカットを実現し、通常想定の数分の一に抑え込んでいる。



木村氏がとりわけ強調するのが「マインドの素直さ」だ。このスクール生は融資を受けて物件を購入するのが初めての経験だった。それでも学んだノウハウを疑わず愚直に実行した結果、周辺相場の2倍を超える利回りを達成し、全室を満室へと導いた。知識と行動の掛け合わせが、荒廃した物件をお宝資産へと変えた証左である。